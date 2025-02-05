المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعقد الدورة الثامنة والخمسين لمجلسها التنفيذي في القاهرة

انطلقت أعمال الدورة الثامنة والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في القاهرة – جمهورية مصر العربية، بمشاركة الدول الأعضاء، وذلك لمناقشة أبرز القضايا الزراعية ذات الأولوية، وتعزيز الأمن الغذائي العربي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات التنموية في القطاع الزراعي.

ويستعرض المجلس التنفيذي خلال جلساته تقرير المدير العام حول إنجازات المنظمة خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر 2024، حيث يتم تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات الزراعية الإقليمية، ومشروعات تطوير القطاع الزراعي، وجهود تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة.

كما يتضمن جدول الأعمال مراجعة استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030، واستعراض أداء النصف الأول من فترة تنفيذها في عام 2025، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لاستدامة الأمن الغذائي، والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040. كذلك، سيتم تقييم التقدم في تنفيذ الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2017-2037، وبحث سبل تعزيز الشبكات العربية المتخصصة في مواجهة تحديات الجفاف والعواصف الترابية، ودعم المشروعات الفنية الإقليمية.

وستشهد الجلسات أيضا مناقشة مبادرة المنظمة لتنظيم الاستفادة من ارصدة الكربون، خطة العمل الخاصة بتحقيق التحول في النظم الغذائية، وذلك من خلال دعم منصات ريادة الأعمال، وإدماج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الزراعة والمحافظة على الموارد البيئية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الزراعية وتعزيز الإنتاجية في الدول الأعضاء.

من المتوقع أن يصدر عن الاجتماع مجموعة من التوصيات والقرارات المهمة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجال الزراعي، ودعم الجهود المشتركة لتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين استدامة الموارد الطبيعية، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في المشروعات الزراعية والابتكار في التقنيات الحديثة.

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية العراق تترأس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في هذه الدورة.