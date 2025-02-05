باحثة سودانية تستخرج نوع جديد من الصمغ السوداني

حصلت د. سمية العبيد عجب إختصاصي التغذية وتقانة الأغذية والمحاضر بكلية القلم للعلوم والتكنولوجيا وجامعة أم درمان الإسلامية على براءة الاختراع من الملكية الفكرية السودانية في إستخراج صمغ الخروب من شجرة الخروب السوداني والذي يعد إضافة واعدة في ظل الطلب العالمي المتزايد على المواد الصمغية(البوليساكاريدات) القابلة للذوبان في الماء والمعروفة أيضا بإسم الهيدروكولويدات والتي تستخدم في العديد من المجالات.

ووفقا لحديث د. سمية فان الهدف الرئيسي من الدراسة هو ابتكار طريقة لاستخراج الصمغ من البذور التي تتمتع بقوة صلابة القشرة وبعدها تقييم الخصائص الكيميائية الحيوية والفيزيائية والريولوجية والوظيفية لصمغ الخروب السوداني المستخرج من بذور الخروب لأول مرة حيث بدأت العمل في البحوث والتجارب منذ العام 2022والتي تكللت بالنجاح هذا العام .

و شجرة الخروب هي شجرة غابية معمرة تنمو بطريقة برية دون تدخل للانسان تزهر بين شهري نوفمبر وأبريل و هي شجرة ذات أزهار بتلات بيضاء تميل إلى اللون الوردي الفاتح وتتحول القرون المسطحة ذات الشعيرات من الأخضر إلى البني الصدئ وتحاط البذور الموجودة داخل الثمار القرنية بطبقة من اللب البني الفاتح، ويتراوح طول القرون من 12 إلى 19 سم و تتكون البذور من طبقة القشرة الخارجية التي تشكل حوالي 15-23 ٪ من وزن البذرة، ويمثل الجنين 20- 25٪ من وزن البذرة. وطبقة السويداء (45-50٪) من وزن البذرة.

وأوضحت د.سمية أنه للحصول على صمغ الخروب لابد من فصل طبقة السويداء ذات الطبيعة الصمغية عن القشرة الخارجية و عن طبقة الجنين البروتينية التركيب ،ثم طحن طبقة الاندوسبيرم بمطاحن مخصصة ومن ثم الاحتفاظ بالمادة الصمغية الى حين استخدامها في عبوات محكمة تمنع دخول الضوء والرطوبة.

وبحسب الدراسة التي أجرتها بالتعاون مع شركة رواسخ للاستيراد والتصدير وذلك في عدد من المعامل شملت المركز القومي للبحوث ومركز الاستشارات والبحوث الصناعية ومعامل هيئة المواصفات والمقاييس فان التحليل الكيميائي الحيوي قد حدد الثراء الكبير لمحتوى الكربوهيدرات 70.76٪ ( الجلاكتومانان)، و 12.52٪ بروتين؛ و 1.1٪ ، سجل محتوى الدهون الأقل بين تركيبة المغذيات ، من ناحية أخرى يلعب التركيب الكيميائي لصمغ الخروب السوداني دورًا مهمًا في خصائصه الرويولوجية، حيث أظهرت الدراسة أن نسبة المانوز / الجلاكتوز في الجلاكتومانان أعلى ودرجة اللزوجة أعلى تصل إلى 3600 سنتبويز ، كما ابانت الدراسة أن اللزوجة والقدرة على الاحتفاظ بالماء ورغوة صمغ الخروب السوداني كانت 23.7٪ و 20.56٪ على التوالي، وتراوح ثبات المستحلب للصمغ من 1.2 إلى 1.9 .

وقد أظهرت النتائج أن صمغ الخروب السوداني يحتوي على مزيج فريد من المركبات الكيميائية التي تمنحه قوة لزوجة عالية وثباتًا في الظروف البيئية المختلفة.

كما سجلت عينات صمغ الخروب السوداني قيمة عالية نسبيا لجميع العناصر التي تشمل الكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والنحاس.

كما تمثل الطبقة الجنينية للبذرة الطبقة البروتينية التي يمكن استخدامها للاستهلاك البشري، حيث يمكن إضافة مصدر جديد للبروتين يمكن استخدامه حتى في أعلاف الحيوانات لزيادة مصادر البروتين ولمواجهة أزمة نقص البروتين والغذاء في العالم .

د.سمية العبيد أكدت أن صمغ الخروب السوداني استخدم كمضاف لبعض انواع الأغذية من الزبادي وانواع من المربات وأظهرت النتائج أن الصمغ الجديد يمكن أن يحسن من جودة الأطعمة ويضيف قيمة غذائية إليها كما يمكن استخدامه في الصناعات الصيدلانية والمواد الغذائية والكيميائية.