قطر.. تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية والتجارية بنسبة 50%

أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية بالتعاون مع شركة “مناطق” عن تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية بنسبة تصل إلى 50% لمدة خمس سنوات.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة وشركة مناطق على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز ريادة الاعمال والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة

وبلغت أسعار إيجار الأراضي الصناعية 5 ريالات للمتر المربع سنوياً بعد أن كانت 10 ريالات، كما وبلغت أسعار الإيجار للأراضي اللوجستية 15 ريالاً للمتر المربع سنوياً بعد أن كانت 20 ريالاً، أما الأراضي التجارية فبلغت أسعار الإيجار 50 ريالاً للمتر المربع سنوياً بعد أن كانت 100 ريال .

وأشارت الوزارة إلى أن خفض القيمة الإيجارية للأراضي يستمر لمدة 5 سنوات، كما سيستفيد أكثر من 4 آلاف مستثمر من أسعار الإيجار المخفضة.

والمناطق هي : جري السمر اللوجستية – الصناعات الصغيرة والمتوسطة – الوكرة اللوجستية – أبا الصليل اللوجستية – مسيعيد الصناعية – بركة العوامر اللوجستية .

الشرق القطرية