عبد الله يحيي يؤكد اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي

يذكر أن المشروع يمتد في مساحة أكثر من خمسة عشر ألف فدان لزراعة القمح كمحصول رئيسي بجانب البرسيم والخضروات والبقوليات حيث يعتمد على الري من النيل كما يعتمد في التشغيل على الكهرباء والطاقة الشمسية.

سونا