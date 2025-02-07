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عبد الله يحيي يؤكد اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي
أكد عضو مجلس السيادة عبد الله يحيي اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي ودعم مجالات الاستثمار الزراعي.
وثمن عضو السيادي لدى تفقده مشروع أولاد المبارك الزراعي بمحلية الدبة بالولاية الشمالية دور القطاع الخاص في الاستثمار في مجال الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي واستيعاب وتشغيل العمالة ومحاربة البطالة.
يذكر أن المشروع يمتد في مساحة أكثر من خمسة عشر ألف فدان لزراعة القمح كمحصول رئيسي بجانب البرسيم والخضروات والبقوليات حيث يعتمد على الري من النيل كما يعتمد في التشغيل على الكهرباء والطاقة الشمسية.
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