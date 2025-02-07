المهندس إبراهيم مصطفى: خطط جاهزة لاعمار مشروع الجزيرة

قال محافظ مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى ان الشهر القادم سيشهد حصاد المحصول الشتوي بمشروع الجزيرة .

واشار محافظ مشروع الجزيرة خلال المؤتمر التنويرى لوزارة الثقافة والإعلام والذى نظمته وكالة السودان للأنباء بقاعة جهاز المخابرات العامة، الخميس، الى الخطط والرؤى التى وضعتها إدارة المشروع لمرحلة ما بعد الحرب بالعمل على تأهيل البنى التحتية للمشروع .

وقال ان خطة اعمار المشروع كانت جاهزة منذ اليوم التالى للحرب بخطط انية ومتوسطة وطويلة المدى مشيرا الى حراك واسع ينتظم حاليا لاعداد ورشه حول المشروع ، وذلك بمشاركة علماء وخبراء فى كافة المجالات ، تشتمل على اعداد ورقة حول الحوكمة تنظم العلاقة بين المزارعين والدولة وادارة المشروع ،وورقة حول قوانين المشروع فى طور الاعداد ، وورقة تختص بالري يعدها اخصائيون من السودان وعالميون ، فيما يتصل بتحديث قنوات الري ، وتطبيق كل التكنولوجيا الحديثة .

واكد المهندس ابراهيم مصطفى العزم بالحاق مشروع الجزيرة بموكب الانتاج العالمي وزاد سنبدأ من حيث انتهى الاخرون ، مشيرا الى الشروع بادخال محاصيل واعدة كمحصول فول الصويا بحوالى ٢٠٠ الف فدانا يبدأ ادخاله بالمشروع فى الموسم المقبل ، بما يحقق عائد اقتصادي مقدر .