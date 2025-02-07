توقعات بوصول بيتكوين إلى 200 ألف دولار في 2025

توقع ستاندرد تشارترد أن تتجه بيتكوين إلى 200 ألف دولار بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن تقلبات العملة ستنخفض بشكل كبير الآن، بعد أن نضج سوق صناديق التداول في البورصة بالولايات المتحدة، بعد مرور عام على تأسيسها.

وقال تحليل للبنك إن المجموعة المصرفية ترى أن سهولة الوصول المتزايد إلى البيتكوين في ظل نظام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤيد للعملات المشفرة سبب آخر يدعم صعود العملة.

ومن المرجح حسب ستاندرد تشارترد أن تتبع سولانا مسار نمو بيتكوين، لتسجل ارتفاعاً في قيمتها يصل إلى 300 دولار خلال العام الجاري، وربما تتجاوز 500 دولار حسب توقعات «فانيك» لإدارة الأصول، بعد أن تفوقت سولانا أخيراً على إيثيريوم في الإيرادات الشهرية، وقدمت أول حلولها للطبقة الثانية، الذي سيعمل على إزالة كل العيوب التي تعيقها حالياً.

وفي حين توقعت «فانيك» أن يتم تداول بيتكوين بسعر 180 ألف دولار في الربع الأول، يتوقع ستاندرد تشارترد أن بقاء ترامب في البيت الأبيض قد يكون مبهجاً للغاية للعملات المشفرة حتى النهاية، لأنه قد يرفع سعر البيتكوين إلى ما يزيد على 500 ألف دولار بحلول عام 2028.

توجد أسباب أخرى تدعم البيتكوين، أولها عكس اللائحة التنظيمية SAB121 بالولايات المتحدة، التي كانت تمنع المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة من تقديم خدمات حفظ العملات المشفرة.

ثانياً: التغييرات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة المالية، ففي السابق، كانت الشركات التي تمتلك بيتكوين مضطرة لتسجيل أي انخفاض في قيمته، لكنها لم تكن قادرة على تسجيل ارتفاع قيمته إلا عند بيعه.

أما الآن، فتسمح القواعد الجديدة بإظهار أي زيادة في قيمته في تقارير الأرباح، ما يجعل الاحتفاظ بالبيتكوين أكثر جاذبية من الناحية المالية.

وأخيراً قانون بيتكوين المقترح، الذي يسعى إلى منح العملة المشفرة دوراً رسمياً في السياسة المالية للولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى اعتراف أوسع بها وربما دمجها في النظام المالي التقليدي.

وخلال تداولات الخميس وصل سعر البيتكوين إلى 98.722 دولاراً، بارتفاع 0.55%، في حين وصل سعر سولانا إلى 200 دولار بتراجع 2.98%.

صحيفة البيان