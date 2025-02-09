ارتفاع تاريخي في أسعار البن.. فنجان القهوة في مأزق والكيلو يسجل هذا الثمن

شهدت أسعار البن قفزة غير مسبوقة في الأسواق المصرية والعالمية خلال الفترة الأخيرة، حيث كشف حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، عن وصول الأسعار إلى مستويات تاريخية لم تشهدها الأسواق منذ 47 عامًا.

أوضح فوزي في تصريحات صحقية، أن هذه الزيادة الحادة في أسعار البن ترجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها التقلبات المناخية في الدول المنتجة للبن، والتي أدت إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 20% في كل من البرازيل وفيتنام، وهما من أكبر مصدري البن في العالم. كما أن تأخر سقوط الأمطار أسهم في تراجع المحصول، مما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار.

وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى لعبت دورًا في ارتفاع الأسعار، منها القرارات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى زيادة تكاليف الاستيراد، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن الدولي، ما تسبب في تضاعف أسعار البن بنسبة 100% بين عامي 2024 و2025.

توقع رئيس شعبة البن استمرار موجة الارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع مؤشر بورصة البن العالمية.

وأوضح أن الأسعار الحالية في السوق المحلية وصلت إلى 560 جنيهًا للكيلوجرام من البن السادة، بينما بلغ سعر البن المحوج 680 جنيهًا، متأثرًا بارتفاع سعر الحبهان، الذي قفز إلى 2000 جنيه للكيلوجرام.

على المستوى العالمي، شهدت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا في بورصة إنتركونتيننتال بنيويورك ارتفاعًا غير مسبوق، حيث أنهت تعاملات يوم الجمعة بزيادة 1.1% لتصل إلى 3.7225 دولار للرطل، مسجلة ارتفاعًا يزيد عن 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما قفزت أسعار قهوة روبوستا بنسبة 2.2%، لتصل إلى 5734 دولارًا للطن المتري يوم الخميس، وهو ما يمثل أعلى مستوى تاريخي لها، قبل أن تتراجع قليلًا إلى 5711 دولارًا في نهاية تعاملات الجمعة.

ووفقًا لبيانات بورصة إنتركونتيننتال، فإن أسعار القهوة العالمية، التي تشمل قهوتي أرابيكا وروبوستا، قد ارتفعت بنحو 94% على أساس سنوي، وبنسبة 17.7% خلال الشهر الأخير فقط.

مع استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا، يواجه السوق المصري تحديات كبيرة، حيث يتوقع أن يتأثر استهلاك القهوة اليومي لدى المواطنين، خاصة مع زيادة تكاليف الاستيراد وانعكاس ذلك على الأسعار في الأسواق المحلية.

صدى البلد