اقتصاد وأعمال

تخفيض تسعيرة الوقود بنسبة 25% بالجزيرة

2025/02/10
2014 12 19 10 41 41 73
أعلن الأستاذ حسن أحمد سليمان مدير إدارة المواد البترولية بولاية الجزيرة عن إكتمال تشغيل وتغذية 10 محطات خدمة بالوقود على أن تستكمل بقية المحطات في الأيام المقبلة .
وكشف سليمان في تصريح (لسونا) عن موافقة والي ولاية الجزيرة ووزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة عن تخفيض تسعيرة الوقود بنسبة 25% ليبلغ سعر جالون البنزين 16.060 جنيهاً وجالون الجازولين 15.723 جنيهاً ولفت إلى أن صرف الوقود داخل التنك ودونما اي قيود وذلك لتعزيز الجهود المبذولة لتطبيع الحياة بمدينة مدني مشيراً للمساعي الجاريه لتوفير غاز الطهي والمخابز قبل حلول الشهر الفضيل حيث كشف عن تعرض مستودعات الغاز لدمار ونهب كبير وجاري العمل لإجراء الصيانة اللازمة ..
سونا

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