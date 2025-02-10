في ظروف غامضة بمستشفى كمبالا بعد تعرضه لحادثة تسمم.. وفاة المستشار السابق لحميدتي بعد أشهر من انشقاقه عن الدعم السريع

غيب الموت المستشار المنشق عن قائد مليشيا الدعم السريع محمد عبدالله ود أبوك, فجر اليوم الاثنين بالعاصمة اليوغندية كمبالا.

المستشار ود أبوك توفي في ظروف غامضة بمستشفى كمبالا العالمي التي نقل اليها بعد تعرضه لحادثة تسمم, وفقاً لما ذكرت عدد من المصادر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإنه لم يصدر أي توضيح عن ملابسات وتفاصيل أسباب الوفاة التي أثارت ضجة بالشارع السوداني العام.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن محمد عبد الله ود أبوك، كان قد أعلن انشقاقه من الدعم السريع, رفقة 5 مستشارين آخرين وذلك في مؤتمر صحفي عقد في أكتوبر من العام الماضي بمدينة بورتسودان شرق السودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين