رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يتسلم وثيقة الرؤية الاقتصادية للفترة ما بعد الحرب

تسلم فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي وثيقة الرؤية الاقتصادية لفترة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار والتعويضات من د. جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

وتمثل الوثيقة الرؤية الإقتصادية للدولة لمرحلة مابعد الحرب وإعادة الإعمار، و تم إعدادها في خمس مجلدات شملت تحليل أداء بيئة الاقتصاد السوداني قبل واثناء الحرب، ومساهمة القطاعات الاقتصادية فيه، تقييم حجم الدمار الاقتصادي والاجتماعي الذي خلفته الحرب، الرؤية المستقبلية للتعافي الاقتصادي بعد الحرب ، مشروعات اعادة الاعمار والتعويضات، مصفوفات السياسات واليات تنفيذها لفترة 3 سنوات قادمة ، بالاضافة الي اربعة ملاحق تضمنت الوثيقة الرئيسية للبيانات، العرض التقديمي للدراسة العلمية، ملخص الورقة العلمية، ومحاضر اجتماعات اللجنة.

ومن المتوقع أن يتم تحويل الوثيقة إلى خطط تنفيذية وبرامج عمل ومشروعات لإعادة الإعمار على مستوى البلاد في الفترة القادمة وذلك عبر جهة إختصاص مستقلة سيتم تشكيلها.