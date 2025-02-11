وزير الزراعة بنهر النيل يقف علي انتاج الذرة المطري بأودية محلية بربر

أشاد المهندس صلاح على محمد وزير الزراعة بولاية نهر النيل بحجم الإنتاج لمحصول الذرة المطري بأودية محلية بربر.

جاء هذا خلال وقوفه امس وبحضور المدير التنفيذي لمحلية بربر/حسن ابراهيم كرار ومشاركة اقسام الوزارة المختصة وإدارات الزراعة بمحلية بربر ورئيس المقاومة الشعبية بالمحلية اللواء/كمال العشير ومدير جهاز المخابرات بالمحلية وممثل مدير شرطة المحلية على إنتاج الذرة المطري باودية وادى العمار ودارتواي وابو سلم بمحلية بربر.

وابان بأن الزيارة هى امتداد لجولات عديدة لمشاريع واودية الولاية للاطمئنان على الموقف الزراعي .

واشار الى تواصل دعم منظمة الفاو للزراعة بالوﻻية مشيرا الى دعمها با لتقاوي والحاصدات اضافة للتنسيق مع شركة زادنا لقيام مركز لانتاج تقاوي الذرة .

واكد اﻻستجابة لكل ما طرح من مطالب الخاصة بتطهير الحفائر وتحديد المسارات .

من ناحيته اكد الاستاذ/حسن ابراهيم كرارالمدير التنفيذي لمحلية بربر دعم محليته للزراعة وعلى أهمية اتباع التقانات الحديثة والعلمية مشيدا بخبرة وهمة مزارع المحلية داعيا للسعي فى تنوع التركيبة المحصولية وزراعة بعض الأصناف التى أثبتت نجاحها.

فيما أشار المهندس /صلاح المأمون رئيس دائرة الزراعة بالولاية لمساعي وزارة الزراعة مع البنك الزراعي لتوفير الخيش مشددا على أهمية انتظام المزارعين فى جمعيات زراعية لتسهيل إجراءات الدعم من المنظمات والجهات الداعمة .

وأوضح المهندس/طارق عبد الحميد مدير الزراعة بمحلية بربر أن المساحة المزروعة بالاودية تبلغ١٦٥/٩٠٠ ألف فدانا من محصول الذرة المطري .محييا اهتمام ودعم وزارة الزراعة ومحلية بربر للزراعة ومشددا على أهمية اتباع التقانات العلمية فى الزراعة

وابان.اللواء/كمال العشيررئيس المقاومة الشعبية بالمحلية أن الإنتاج المبشر والكبير للذرة المطري أتى متزامنا مع انتصارات متتالية للقوات المسلحة والفعاليات المساندة لها فى كل المحاور وهو بمثابة رسالة قوية للعالم أجمع بأن السودان بلد غنى بموارده .