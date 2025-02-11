شكرًا لوجودك.. لقاء الخميسي توجه رسالة لـحسين فهمى

وجهت الفنانة لقاء الخميسي، رسالة شكر وتقدير للفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرة إلى أنه شخص يقدر الفن والفنانين ويحترم جميع الأشخاص باختلاف قدرهم.

وشاركت “لقاء” صورة للفنان حسين فهمي عبر انستجرام وعلقت، قائلة :”الأستاذ والنجم الكبير والقدير المثقف المهذب الذي يقدر الفن والفنانين ويحترم الجميع أيًا ما كان قدرهم، شكرا على المصداقية والتواضع والأخلاق الحميدة والكلمة الصادقة الجميلة، شكرا على المجهودات العظيمة، شكرا على وجودك في عالم الفن والمحبة والسلام، شكرا”.

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها عبر حسابها الرسمى بإطلالة مشرقة عبر إنستجرام.

وتألقت لقاء الخميسي بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية ملابس كاجوال، وبنطلون جينز فاتح ممزق من الركبة ونسقت معه شميز كاروهات بالأبيض مع الأسود.

وتتميز لقاء الخميسي، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

صدى البلد