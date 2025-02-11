ملك الأردن لترامب: سأفعل الأفضل لبلادي

وصل جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، إلى البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ترامب عن الملك عبدالله لدى استقباله وولي العهد، “إنه رجل عظيم”.

ونقلت رويترز في تصريحات صحفية من داخل البيت الأبيض عن جلالة الملك قوله أنّه يجب وضع مصلحة الجميع في الاعتبار.

وقال الملك لترامب إنه يؤمن أن هناك دائما طريقا للسلام والازدهار، مبينّا أنه سيفعل الأفضل من أجل مصلحة الأردن.

من جهته قال الرئيس الأمريكي إنه بنسبة 99% ستتوصل بلاده إلى اتفاق ما مع مصر.

وقال ترامب إنّ الفلسطينيين سيكونون بأمان في مكان آخر خارج غزة، مشيرًا إلى أنّ ضم إسرائيل للضفة الغربية قد ينجح.

وكالة عمون الإخبارية