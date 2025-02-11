عالمية

ملك الأردن لترامب: سأفعل الأفضل لبلادي

2025/02/11
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

وصل جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، إلى البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ترامب عن الملك عبدالله لدى استقباله وولي العهد، “إنه رجل عظيم”.

ونقلت رويترز في تصريحات صحفية من داخل البيت الأبيض عن جلالة الملك قوله أنّه يجب وضع مصلحة الجميع في الاعتبار.

وقال الملك لترامب إنه يؤمن أن هناك دائما طريقا للسلام والازدهار، مبينّا أنه سيفعل الأفضل من أجل مصلحة الأردن.

من جهته قال الرئيس الأمريكي إنه بنسبة 99% ستتوصل بلاده إلى اتفاق ما مع مصر.

وقال ترامب إنّ الفلسطينيين سيكونون بأمان في مكان آخر خارج غزة، مشيرًا إلى أنّ ضم إسرائيل للضفة الغربية قد ينجح.

image

وكالة عمون الإخبارية

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/02/11