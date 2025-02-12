اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة تعقد اجتماعها ال٢٠ برئاسة وزير المالية

عقدت اللّجنه العليا لاستبدال وتغيير العملة اجتماعها (ال٢٠) برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم.

وإطّلعت اللجنة خلال الاجتماع على موقف الربط بين التطبيقات المصرفية حيث أكملت ٦ مصارف الربط الشبكي فيما بينها وسيتم التدشين خلال اليومين القادمين.

وناقشت اللجنة سير العمل في مشروع المحول القومي للقيود واطمأنّت على الترتيبات الجارية لإكماله في القريب العاجل، بحيث يمكّن المحول البنوك المنضوية تحت المنصات المختلفة من إجراء التحويلات البينية.

وبحثت اللجنة موقف سير العمل في خدمة الدفع عبر الموبايل وخدمة الكود القصير لتمكين المواطنين الذين لايمتلكون هواتف ذكية من إتمام معاملاتهم المالية عبر الدفع الإلكتروني.