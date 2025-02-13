مباحثات ثنائية بين السودان والهند في مجالات الطاقة والنفط

عقد السيد وزير الطاقة والنفط/ د. محي الدين نعيم محمد سعيد اجتماعاً مع نظيره الهندي – وزير البترول والغاز الطبيعي بحمهورية الهند/ السيد هارديب بوري، خلال زيارته إلى الهند للمشاركة في أسبوع الطاقة الهندي في نسخته الثالثة حيث توافقت رؤى الجانبين على ضرورة العمل سويا لتطوير وترقية التعاون الثنائي بالنظر إلى العلاقة التاريخية المتميزة بين السودان والهند.

أكد السيد الوزير محي الدين نعيم على الأهمية التي يوليها السودان للهند، مؤكداً تطلع السودان لتعزيز العلاقات مع الهند وبناء شراكة استراتيجية في مختلف المجالات خصوصاً في قطاع الطاقة والنفط، من واقع التاريخ المميز للشركات الهندية في مسيرة استخراج البترول في السودان وبالنظر أيضا إلى الفرص الكامنة لتعزيز هذه الشراكة مستقبلا خاصة والسودان سيدخل قريبا في مرحلة اعادة الإعمار والبناء وذلك بعد ان ألحقت الميليشيا الارهابية المتمردة الدمار والخراب بهذا القطاع مثله مثل كل البنى التحتية ومقدرات البلاد.

من جانبه أكد وزير النفط والغاز الهندي استعداد بلاده للتعاون والاستثمار في قطاع الطاقة في السودان في مرحلة إعادة الإعمار والعمل مع نظيره السوداني على تفعيل وتنشيط الشراكة الثنائية في هذه القطاعات الحيوية، واتفق الجانبان على تكوين مجموعة عمل مشتركة بين الخبراء في البلدين لبحث المشروعات والفرص المتاحة في مجال الطاقة بما يمكن من الاستفادة من تجربة الهند واستغلال الإمكانات المتاحة في السودان.

الجدير بالذكر ان أسبوع الطاقة الثالث بالهند ينعقد في الفترة من ١١ وحتى ١٤ فبراير الجاري بمشاركة أكثر من ٥٠ دولة ومئات الشركات والمؤسسات الدولية الرائدة في مجالات النفط، الغاز، الكهرباء والطاقة الشمسية.

وقد خاطب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجلسة الافتتاحية، كما شارك السيد الوزير في الجلسة الوزارية المغلقة لوزراء الطاقة والنفط المشاركين.