منى زكي تحصد جائزة أفضل ممثلة عن رحلة 404 من جمعية كتاب ونقاد السينما

حصدت الفنانة منى زكي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “رحلة 404″، وذلك من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ضمن جوائز مسابقة السينما المصرية لعام 2024.

كما نال هاني خليفة جائزة أفضل إخراج عن الفيلم الذي صدر في يناير 2024.

يضم “رحلة 404” نخبة من النجوم، أبرزهم: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، سماء إبراهيم، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

تدور أحداث الفيلم قبل أيام من سفر غادة إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تجد نفسها في مأزق كبير يستدعي اللجوء إلى أشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قررت قطع علاقتها بهم، وذلك في محاولة لجمع مبلغ مالي ضخم. فهل تنجح في تأمين المال والسفر، أم أن قرارها سيجرّها إلى منعطف خطير يغيّر حياتها بالكامل؟

يُذكر أن نقابة المهن السينمائية كانت قد أعلنت عن ترشيح فيلم “رحلة 404” لتمثيل مصر في منافسات الأوسكار 2025.

صدى البلد