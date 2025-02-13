وقع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي وغرفة التجارة التنزانية اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي تنزاني مشترك في خطوة مهمة لدفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجرت مراسم التوقيع بدار السلام، على هامش ملتقى الأعمال السعودي التنزاني الذي عقد أمس بحضور ومشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال من البلدين، واستعرض فرص الشراكة في قطاعات حيوية كالموانئ والزراعة والنقل.

كما شهد الملتقى توقيع اتفاقيات تجارية بين شركات سعودية وتنزانية في عدة قطاعات اقتصادية.

وسيوفر مجلس الأعمال المشترك منصة لرجال الأعمال السعوديين والتنزانيين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية واستثمارية فاعلة، كما يسهم بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتنزانيا بلغ 5.5 مليارات ريال في العام 2023 منها 5.4 مليارات ريال صادرات سعودية، و118 مليون ريال واردات تنزانية.

جريدة الرياض