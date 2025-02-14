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بنك أم درمان الوطني بمدني يعلن مزاولة أعماله وأنشطتة الأحد المقبل
بحث الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة الوزير المكلف لدى لقائه بمكتبه الخميس الأستاذ عصام الدين محمد عبد الله المدير العام لبنك أم درمان الوطني بولاية الجزيرة الترتيبات الجارية لإنطلاق العمل بالبنك يوم الأحد المقبل ومزاولة كل أعماله وأنشطتة وتطبيق التطورات الإلكترونية التي شهدها البنك مؤخراً في فتح الحسابات والتحويلات الإلكترونية .
من جانبه أشاد الوزير بالتطور التقني الكبير الذي حققه البنك مما سهل إجراءات عملاء البنك .
فيما أعلن مدير البنك جاهزية البنك لتسهيل إجراءات فتح الحسابات للمؤسسات والجمعيات الخيرية والأفراد عبر الرقم الوطني.
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