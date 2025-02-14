بورتسودان تحتضن معرض التسوق و المنتجات الوطنية الثاني

تستعد ولاية البحر الأحمر لاستضافة معرض التسوق و المنتجات الوطنية الثاني ، الذي تنظمه الشركة السودانية للمناطق و الأسواق الحرة بالشراكة مع المجلس الأعلى للبيئة والسياحة و الإستثمار ، خلال الفترة من 27 فبراير إلى 5 مارس 2025 بمدينة بورتسودان .

و يعد المعرض منصة إقتصادية بارزة تجمع نخبة من العارضين و المستثمرين و المصنّعين و رجال الأعمال ، حيث يهدف إلى تحفيز التجارة المحلية و دعم المنتجات الوطنية ، إلى جانب توفير تجربة تسويقية و ترفيهية متكاملة للزوار عبر برامج متنوعة و فعاليات مميزة .

و يعكس الحدث إهتماماً متزايداً بتطوير الإقتصاد الوطني و تنشيط قطاع السياحة و التجارة في البلاد، وسط توقعات بإقبال واسع من الجمهور والمهتمين بالقطاعات الإستثمارية المختلفة.

سونا