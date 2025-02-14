اقتصاد وأعمال

بورتسودان تحتضن معرض التسوق و المنتجات الوطنية الثاني

2025/02/14
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تستعد ولاية البحر الأحمر لاستضافة معرض التسوق و المنتجات الوطنية الثاني ، الذي تنظمه الشركة السودانية للمناطق و الأسواق الحرة بالشراكة مع المجلس الأعلى للبيئة والسياحة و الإستثمار ، خلال الفترة من 27 فبراير إلى 5 مارس 2025 بمدينة بورتسودان .
و يعد المعرض منصة إقتصادية بارزة تجمع نخبة من العارضين و المستثمرين و المصنّعين و رجال الأعمال ، حيث يهدف إلى تحفيز التجارة المحلية و دعم المنتجات الوطنية ، إلى جانب توفير تجربة تسويقية و ترفيهية متكاملة للزوار عبر برامج متنوعة و فعاليات مميزة .
و يعكس الحدث إهتماماً متزايداً بتطوير الإقتصاد الوطني و تنشيط قطاع السياحة و التجارة في البلاد، وسط توقعات بإقبال واسع من الجمهور والمهتمين بالقطاعات الإستثمارية المختلفة.
سونا

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