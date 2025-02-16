محمد هنيدي يكشف عن موعد عرض فيلمه الجديد “الجواهرجي”

كشف الفنان محمد هنيدى عن موعد عرض فيلم “الجواهرجي”، الذى يشاركه البطولة فيه منى زكي، حيث من المقرر أن يعرض فى عيد الأضحى المقبل.

وقال محمد هنيدي فى برنامج “الملز” : فيلم “الجواهرجي” الذى يجمعني بمنى زكي يعرض في عيد الأضحى، والفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدي، ويحكي عن جواهرجي بيقابل مشاكل بسبب مراته وتصرفاتها اللي مش منطقية.

الفيلم من إخراج إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولة الفيلم تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، ولبلبة.

صدى البلد