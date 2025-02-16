تحديد موعد الصلاة على جثمان الفنانة السودانية الراحلة آسيا مدني ومكان الدفن بالقاهرة

كشف إعلاميون سودانيون, على مواقع التواصل الاجتماعي, عن المسجد الذي ستتم فيه الصلاة على جثمان الفنانة الراحلة آسيا مدني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, لصفحات بعض الإعلاميين والنشطاء فقد تقرر أن تكون صلاة الجنازة بمسجد مرو بن العاص بوسط البلد.

بينما سيوارى جثمان الفنانة الراحلة ببوابة النصر بالجمالية, عقب صلاة الجنازة, الجدير بالذكر أن الفنانة آسيا مدني, كانت قد رحلت ظهر اليوم الأحد إثر أزمة صحية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين