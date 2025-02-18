إبراهيم جابر يطّلع على مجمل الأوضاع بمشروع الجزيرة

إطّلع عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر على مجمل الأوضاع بمشروع الجزيرة بعد تحريره من مليشيا الدعم السريع المتمردة وحجم الأضرار التي لحقت بالمشروع.

وتعهّد عضو مجلس السيادة لدى لقائه بمكتبه الاثنين المهندس إبراهيم مصطفى علي محافظ مشروع الجزيرة بإزالة كافة العقبات والتحديات التى تواجه المشروع بالتشاور مع وزارة الزراعة الاتحادية فيما يتعلق بمعضلة الري ومشاكل المزارعين بوجه خاص.

وأوضح محافظ مشروع الجزيرة في تصريح صحفي أنه تم الاتفاق على عدد من الحلول الإسعافية العاجلة والمستقبلية لمشاكل المشروع حتى يعود إلى سيرته الأولى مشيرا إلى أن اللقاء بحث ترتيبات العروة الصيفية.