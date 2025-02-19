برئاسة عضو السيادي الفريق جابر – اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة تقف على إكتمال عملية الربط الشبكى بعدد من البنوك والمصارف

رأس عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر اجتماع اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء عثمان حسين وعدد من الوزراء ومدراء البنوك.

وناقش الاجتماع العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بالإجراءات البنكية المتمثلة في تقرير موقف الربط بين التطبيقات البنكية وتنفيذ الدفع الإلكتروني والتحصيل الحكومي وعملية السداد الإلكتروني.

من جانبه قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد الإعيسر في تصريح صحفي إن الاجتماع إطلع علي موقف البنوك والمصارف والتأكد من توفر خدمة التحويلات و إكتمال عملية الربط الشبكى الالزامي وإجراء التحسينات المصرفية المطلوبة لفتح حسابات وأفرع جديدة بمناطق الإنتاج حسب الموازنة المالية للعام 2025م .

وأوضح الإعيسر أن الاجتماع تناول موقف سداد المدفوعات مع إدارات شرطة الجمارك والمرور ووزارة الخارجية وسلطة الطيران بالإضافة إلى مراجعة عملية الربط الالزامي بمنصة شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية

وأشار سيادته إلى إكتمال عملية الربط التقني بين عدد من البنوك والمصارف ممثلة فى بنك أم درمان الوطنى- بنك فيصل الإسلامي- بنك السلام – بنك البلد – البنك العقاري التجارى، والبنك السوداني المصرى ، مضيفا أن تلك البنوك أصبحت تعمل بفعالية كبيرة.