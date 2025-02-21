مناقشة مشاريع التعاون الإنمائي مع السفير الإيطالي بالسودان

انعقد بمجلس الوزراء الخميس اجتماع برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وحضور السفير الإيطالي بالسودان السفير (Michele Tommasi) ميكلي توماسي، برفقة مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وناقش الاجتماع مشاريع التعاون الإنمائي.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين الفاضل في تصريحات صحفية إنه تم عقد اجتماع موسع برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين، بحضور وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي، التنمية العمرانية والطرق، الزراعة، الطاقة، الصحة، ووكيل وزارة الخارجية وأن الاجتماع يأتي في إطار التعاون بين السودان وإيطاليا.

وقال أن الاجتماع بحث علاقات التعاون التنموي لاسيما وأن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لديها حضور منذ عدة سنوات في ست ولايات بالسودان، وتنفذ أكبر البرامج التنموية الأوربية بالبلاد .

وأضاف أن إيطاليا تخصص مبلغا تنمويا للسودان بلغ 150 مليون يورو لهذا العام، مبينا أنه تمت مناقشة كيفية توزيع هذه المبالغ على المشروعات المختلفة بالتركيز على قطاعي الزراعة والصحة فضلا عن مناقشة برامج إعادة بناء ما دمرته الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية على البلاد خاصة في مجال البني التحتية.

سونا