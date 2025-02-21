والتز ينتقد كييف بعد “إهانة غير مقبولة” لترامب

قال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، الخميس، إن بعض الخطابات الصادرة من كييف “إهانة غير مقبولة” للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف والتز في مؤتمر صحافي عقده بالبيت الأبيض أن ترامب يشعر بإحباط كبير من عدم اغتنام الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لفرصة المفاوضات، معربا عن اعتقاده بأن زيلينسكي “سينضم إليها في نهاية المطاف”.

وشدد والتز أن “فكرة الحرب المفتوحة في أوكرانيا انتهت”.

وتأتي تعليقات والتز بعد ما تبادل الرئيسين الأميركي والأوكراني الإهانات فيما بينهما، إذ وصف ترامب الرئيس الأوكراني بأنه “دكتاتور” بعد أن اتهمه زيلينسكي بأنه يعيش في فقاعة من المعلومات المضللة، ويستقي أفكاره من موسكو.

ويضغط ترامب، الذي تولى منصبه منذ شهر واحد فقط، من أجل التوصل إلى اتفاق سريع لإنهاء الحرب، وأثار قلق حلفاء واشنطن الأوروبيين باستبعادهم وأوكرانيا من المحادثات الأولية مع روسيا.

ويسعى ترامب إلى استئناف العلاقات مع روسيا والاستثمار أيضا في موارد أوكرانيا من المعادن المهمة في مجال التحول في قطاع الطاقة. ورفضت أوكرانيا خطة أميركية أولية لعدم احتوائها على ضمانات أمنية.

كما حثّ ترامب الدول الأوروبية على الاضطلاع بمزيد من المسؤوليات الدفاعية، حتى أنه أثار شكوكا حول استعداد الولايات المتحدة لمساعدة حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في القارة العجوز في حال احتاجوها.

هشام بورار – واشنطن – الحرة