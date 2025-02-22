مش مصدقة إن إنتي دي.. شيماء سيف تتصدر التريند لهذا السبب

تصدر اسم الفنانة شيماء سيف مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بسبب أحدث ظهور لها الذى ظهرت من خلاله بشكل مميز وفقدان فى الوزن ملحوظ.

وشاركت شيماء سيف جمهورها فيديو جديد عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام خلال وجودها فى الرياض ، وظهرت شيماء بفقدان وزن كبير واطلالة نالت إعجاب جمهورها بشكل كبير ، حيث تلقت الكثير من التعليقات الإيجابية نحو مظهرها المميز وجاءت التعليقات كالاتي: “سبحان الله قمر مشاء الله مش مصدقة ان دى انتي ، قمر مشاء الله ، ألذ واحدة ، ربنا يحميكي”.

وأعلنت شيماء سيف خلال الفترة الماضية خبر انفصالها عن المنتج محمد كارتر بعد زواج استمر نحو ٧ سنوات.

وقد قالت شيماء سيف، في تصريحات تلفزيونية:”أتمنى من الله أن يكرم زوجي ويظل في حياتي ويستمر في حبي.. هو في خانة الحب عندي لوحده، وأتمنى أعيش مرحلة الأمومة قريبًا.. يارب يرزقني أنا وكارتر بولد أو بنت.. اللي يجيبه ربنا حلو.

صدى البلد