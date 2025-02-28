بيل جيتس: البشرية مهددة برباعي مدمر.. والمخاطر أكثر رعبًا من «النووي»

حذَّر «بيل جيتس»، مؤسس شركة مايكروسوفت، في سلسلة من المقابلات الإعلاميَّة الأخيرة، من المخاطر الكُبْرى التي تهدِّد البشريَّة خلال العقود المقبلة.وبينما كان الخوف الأكبر في شبابه يتمثَّل في خطر الحرب النوويَّة، يرى جيتس أنَّ العالم اليوم يواجه تحدِّيات أشد خطورة وأكثر تعقيدًا.

ووفقًا لـ»إيلاف»، نقلًا عن حديثه إلى قناة «بي بي إس»، أشار «جيتس» إلى أنَّ المخاطر الحاليَّة لم تعد تقتصر على الحروب التقليديَّة، بل تشمل أربعة تهديدات رئيسة: تغيُّر المناخ، الإرهاب البيولوجي والأوبئة، الذكاء الاصطناعي غير المنضبط، والاستقطاب الاجتماعي.

أكد «جيتس» أنَّ الاحتباس الحراري يمثِّل خطرًا حقيقيًّا على كوكب الأرض، حيث يؤدِّي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة الكوارث الطبيعيَّة، وأزمات غذائيَّة تهدِّد الاستقرار العالميَّ، وشدَّد على ضرورة اتخاذ إجراءات فوريَّة للحدِّ من التأثيرات البيئيَّة الضارَّة، وإنقاذ مستقبل الأجيال القادمة.

وحذَّر «جيتس»من احتماليَّة ظهور فيروسات قاتلة، قد تؤدِّي إلى أوبئة عالميَّة، كما أكَّد أنَّ الإرهاب البيولوجي يشكِّل تهديدًا خطيرًا، حيث يمكن استخدام الفيروسات كسلاح لنشر الفوضى والدمار.

جريدة المدينة