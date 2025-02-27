شراكة بين شركة نور اقروسينس وبنك النيل لتمويل الموسم الصيفي بالقضارف

أكد الاستاذ عبدالعظيم الحاج الجاموس امين عام حكومة القضارف ممثل والي القضارف دعم حكومة ولاية القضارف لكافة الشراكات التى تنصب فى تطوير وتنمية العملية الزراعية بالولاية لزيادة الإنتاج والانتاجية وتوفير الامن الغذائي.

وقال خلال توقيع الشراكة بين شركة نور اقروسينس وبنك النيل لتمويل الموسم الصيفي ان هذه الشراكة تعد اضافة حقيقية لقطاع الزراعة بالولاية مشيدا بدور البنك والشركة فى توفير التمويل ومدخلات الإنتاج ودعا المزارعين لإعداد مصفوفة بالاحتياجات الفعلية من المدخلات والمبيدات ليتم توفيرها مبكرا خاصة بعد دخول محصولات نقدية واعدة والاهتمام بقطاع صغار المزارعين ووجه المحليات بتخصيص مواقع لبنك النيل.

وأشار المهندس على محمد بابكر المدير العام لشركة نور اقروسينس لاهتمام الشركة بولاية القضارف باعتبارها من أكبر الولايات الزراعية فى السودان مشيرا لتجربة الشركة فى زراعة (٣٦) الف فدانا باستخدام التقانة والتى ارتفع فيها انتاج الفدان إلى (٢٥) جوالا رغم ظروف الحرب موكدا تنفيذ ذات التجربة مع المزارعين بالقضارف لزيادة انتاج الفدان من خلال تطبيق كافة الحزم التقنية.

وقال الاستاذ محمد ادم مدير التسويق ببنك النيل ممثل المدير التنفيذى للبنك ان هذه الشراكة أتت متزامنة مع الانتصارات الكبيرة للقوات المسلحة واعتبر البنوك احد الكتائب المشاركة فى حرب الكرامة بجانب القوات المسلحة مشيرا لدور بنك النيل الرائد فى تمويل المزارعين مما انعكس فى زيادة الإنتاج بالولاية

فيما اشاد المزارع احمد عبدالرحيم العوض ممثل المزارعين بالشراكة الاستراتيجية لبنك النيل مع الشركة من أجل تطوير وتنمية العملية الزراعية بالولاية لزيادة الإنتاج والانتاجية وتوفير التمويل الزراعي داعيا لأهمية التدخل لحماية المزارع من ضعف الاسعار للمحاصيل وأهمية توفير السيولة