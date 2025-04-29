“خلال شهرين”.. ترتيبات لإستنئاف عمل مجموعة شركة جياد الهندسية من الجزيرة

دعا الأستاذ مرتضى البيلي أمين عام حكومة ولاية الجزيرة ممثل الوالي لمعالجة كافة سلبيات الماضي والإنطلاق في إنفاذ المشاريع وفق خطط وبرامج ورؤى علمية وقانونية وهندسية متكاملة.

وأعلن لدى ترؤسه بمدني اجتماعا ضم أعضاء حكومة الولاية ووفد مجموعة شركة جياد الهندسية برئاسة الأستاذ عبد الله عبد المعروف محمد الرئيس التنفيذي لمجموعة جياد الهندسية إلتزام حكومة الولاية بإعادة مذكرات التفاهم مع مجموعة جياد مستعرضاً جهود حكومة الولاية لتطبيع الحياة بإنفاذ أكثر من 267 وحدة طاقة شمسية وإسترجاع عمل البنوك بنسبة تجاوزت 65% وإستقبال العائدين للولاية من خارج السودان ومن الولايات الأخري .

وكشف الرئيس التنفيذي لمجموعة جياد الهندسية عن تجاوز الشعب السوداني الأزمة وإمتصاص الصدمة مؤكداً تماسك مجموعة جياد وإنتظام عمل فروعها في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل وكسلا، معلناً أن العاملين بجياد يسابقون الزمن ويتنافسون مع أنفسهم لإستنئاف العمل من الجزيرة خلال شهرين، مشيراً لإكتمال إفتتاح موقع الشركة بمدني لمزاولة أنشطته، مجدداً إلتزام مجموعة جياد بدعم جهود حكومة الولاية لتطبيع الحياة والإعمار وتأهيل البنى التحتية في مجالات الكهرباء والزراعة والصحة والتعليم والطاقة النظيفة .

فيما كشف وزراء حكومة الولاية عن الدمار الشامل والسلب والنهب الذي مارسته المليشيا المتمردة بالولاية .

وأكد الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة الوزير المفوض أن عودة جياد ستعزز جهود وزارته لإستكمال تشغيل النظام الصحي وأعلن إلتزامه بتوفير معينات العمل بمستشفى جياد وتشغيل وحدة غسيل الكلى .

وأعلن المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة الوزير المفوض أن الفترة المقبلة ستشهد إستكمال كافة الخدمات بالولاية في المياه والكهرباء وكشف عن عزم وزارته إنشاء أربعة مجمعات صناعية كبيرة بالولاية وقال إن هيئة الطرق والجسور بالولاية فقدت أكثر من 71 قلابا ولفت لوجود أكثر من 50 آلية ثقيلة تحتاج للصيانة

وعدد الأستاذ عبد الله أبو الكرام مدير عام التربية والتعليم إحتياجات وزارته للإجلاس وإنعدام الحواسيب والمطابع والأثاثات المكتبية .

ولفت الدكتور علي خليفة مدير عام وزارة المالية لوجود العديد من مذكرات التفاهم بين وزارة المالية ومجموعة جياد مشيراً إلى أن موازنة الولاية للعام 2025م ترتكز على الإعمار ودعم المجهود الحربي .