وزير المعادن يعد بإزالة معوقات نافذة السودان الموحدة لصادر الذهب

وعد وزير المعادن محمد بشير عبدالله بتذليل الصعاب وإزالة المعوقات التي تعترض عمل نافذة السودان الموحدة لصادر الذهب، داعيا خلال لقائه الفريق العامل بقيادة د. سيف الدين ايوب الذي قدم تقرير الأداء للربع الأول. إلى ضرورة إكمال الربط الشبكي الذي سيسهم في سهولة وسلاسة الإجراءات.

كما التقى المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية جيولوجي مستشار احمد هارون التوم بذات الفريق مؤكدا على ضرورة أن يكون رضا العميل هو الهدف الرئيس لهذه النافذة.

من جانبه استعرض مدير النافذة د. سيف الدين ايوب ما تم في الربع الاول من العام 2025 كاشفا أن صادر الذهب بلغ 70٪ من جملة الصادرات السودانية، واعدا في الوقت ذاته بتبسيط وسرعة الإجراءات التي تسعى من خلالها النافذة الى تحقيق اكبر كمية من الصادر.

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