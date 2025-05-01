حلقة خاصة – من أشعل الحرب في السودان ؟ الجيش السوداني أم الدعم السريع| الرد على أسئلتكم وتعليقاتكم



سلسلة من أشعل الحرب في السودان

في هذه الحلقة المختلفة من سلسلة من أشعل الحرب في السودان ؟، نفتح أبواب النقاش، والتفاعل

نردّ فيها على أسئلتكم،

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البعشوم

وثائقي: من أطلق الرصاصة الأولى؟ القصة الخفية وراء بداية الحرب في السودان – الحلقة الأولى-

سلسلة من أشعل الحرب في السودان

في هذه السلسلة الوثائقية ، نكشف الحقيقة الصادمة وراء التحركات العسكرية الغامضة قبل اندلاع الحرب في السودان! 🇸🇩💥

هذه السلسلة ستغير نظرتك لما حدث في 15 أبريل، وستجعلك تتساءل: هل كانت الحرب حتمية، أم أن هناك من دفع الأمور إلى نقطة اللاعودة؟

وثائقي: الحلقة الثانية : شبكة اتصالات الدعم السريع، من سلسلة من أشعل الحرب في السودان

سلسلة من أشعل الحرب في السودان

🚨 أسرار تُكشف لأول مرة! كيف استطاعت قوات الدعم السريع بناء أقوى شبكة اتصالات مشفرة قبل اندلاع الحرب؟ ولماذا تخلّت عن أحدث التقنيات قبل ساعة الصفر؟ 🔥 في هذه الحلقة، نكشف لكم تفاصيل الاجتماعات السرية، وأخطر عمليات التجهيز العسكري، والصراع الاستخباراتي الذي سبق المعارك!

📡 ماذا ستشاهد في هذه الحلقة؟

✅ كيف تم تجهيز السيارات القتالية لقوات الدعم السريع قبل أسابيع من ساعة الصفر؟

✅ تفاصيل تعديل عربات البفلو وتجهيزها للحرب!

✅ لماذا تعثّر مشروع شبكة DMR النظام الأعلى تأمين وتشفير عند ميلشيات الدعم السريع.

🎙️ لا تفوّت هذا التحقيق الحصري الذي يكشف كيف بدأت الحرب فعليًا قبل إطلاق الرصاصة الأولى!

وثائقي: الحلقة الثالثة | خدعة التشوين الكبرى – كيف جهّزت قوات الدعم السريع الحرب قبل اندلاعها؟

سلسلة من أشعل الحرب في السودان

بينما كان الجميع يعتقد أن الحرب في السودان اندلعت فجأة، الشواهد تؤكد هناك استعدادات جرت في الظل… 🚨

لماذا خُزّنت كميات ضخمة من الطحينية والبلح في معسكرات الدعم السريع؟ ولماذا مُنع الجنود من لمسها حتى لحظة اندلاع الحرب؟ 🤯

في هذه الحلقة من سلسلة “من أشعل الحرب في السودان؟”، نكشف خيوط أكبر عملية تشوين عسكري سري، وكيف تم خداع الجميع تحت غطاء “سلة رمضان”! 🕵️‍♂️

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