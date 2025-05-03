سفير السودان باليابان يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية

التقى السفير الريح حيدوب سفير السودان لدي اليابان بالسيد Ishiguro Norihiko، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جترو) وحضر الاجتماع المستشار علي محمد أحمد عثمان، نائب رئيس البعثة ، بالإضافة إلى نائب رئيس المنظمة ومدير قسم الاستراتيجية العالمية بالمنظمة.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات التجارية بين السودان واليابان، وتشجيع القطاع الخاص الياباني على الإستثمار في السودان، لا سيما خلال فترة إعادة الإعمار.

كما عرض سعادة السفير حيدوب على رئيس المنظمة خطة البعثة لتنظيم المنتدى الاقتصادي الإستثماري السوداني الياباني الأول خلال معرض إكسبو الذي يُقام حاليا في أوساكا تزامناً مع اليوم الوطني للسودان خلال المعرض في الثاني من سبتمبر 2025 .