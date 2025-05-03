إقالة جيسوس مدرب الهلال السعودي و4 مدربين عالميين مرشحين لخلافته

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال قرر إلغاء عقد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بعد الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وخرج الهلال من المسابقة القارية بعد أن خسر أمام مواطنه الأهلي 1-3 في الدور نصف النهائي.

وكتبت صحيفة الرياضية السعودية في حسابها على منصة إكس “الهلال يلغي عقد جيسوس ويكلف محمد الشلهوب بقيادة الفريق بشكل مؤقت، ويقترب من الاتفاق مع مدرب عالمي كبير”.

وأشارت إلى أن قرار إدارة “الزعيم” بالتخلي عن جيسوس جاء بسبب تراجع نتائج الفريق في الموسم الجاري على المستويين المحلي والقاري.

ويتفاوض الهلال حاليا مع 4 مدربين عالميين أبرزهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد) كما دخلت إدارة الهلال في مفاوضات مع سيموني إنزاغي (إنتر ميلان) لتدريب الفريق في كأس العالم للأندية 2025 بحسب الجزيرة.

وخاض المدرب البرتغالي البالغ من العمر 70 عاما مع الهلال 46 مباراة هذا الموسم، وفاز في 32 منها بينما خسر 8 وتعادل في 6.

ويحتل الهلال المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق 6 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر، وودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور ربع النهائي.

من جهتها أكدت تقارير إعلامية أن إدارة الهلال تفاضل بين العديد من الأسماء أبرزها كارلو أنشيلوتي وسيموني إنزاغي وماركو سيلفا وروبرتو دي زيربي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

الشرق القطرية