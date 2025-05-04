الصحة السعودية: تزايد الإصابات بمشاكل “القلب” خلال المباريات

كشفت وزارة الصحة السعودية عن ارتفاع زيارات طوارئ المستشفيات خلال فترة المباريات ,ودعت الجمهور الرياضي الى الأهتمام بالقلب اكثر من الفريق,باعتبار المباريات لعبة تتابع ويستمتع بها,ولفتت ان 15%خلال المباريات يزرون اقسام الطوارئ بسبب مشاكل في القلب,و30% بسبب متلازمة الشريان التاجي ..

وشددت على المشجعين من المصابين بمشاكل في القلب الى ضرورة تناول الادوية في وقتها ,وعدم تجاهل أي اعراض مثل ألم الصدر أو صعوبة في التنفس ,والحصول على الرعاية الطبية فورا وعدم الانتظار حتى نهاية المباراة,كما يجب في حال خسارة الفريق تهدئة الاعصاب وممارسةالتنفس بعمق ,وعدمالانخراط في نقاشات حادة ,وممارسةالمشي لتخفيف التوتر.

جريدة المدينة