ألفت عمر ترقص مع راغب علامة في أحدث حفلاته.. وتشعل إنستجرام – صور وفيديو

نشرت الفنانة ألفت عمر عدة مقاطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها من حفل الفنان راغب علامة الأخير.

وظهرت ألفت عمر تتفاعل مع راغب علامة، وترقص على أغانيه، وهو يتفاعل معها أيضًا.

وكان راغب علامة قد أحيا حفلًا غنائيًا مع الفنانة نانسي عجرم قبل يومين في مصر، بحضور كبير.

أعمال ألفت عمر

وكان أحدث أعمال ألفت عمر الفنية هو مشاركتها في مسلسل “قلع الحجر 2″، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل قلع الحجر

مسلسل “قلع الحجر” من بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبد العزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم. إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

صدى البلد