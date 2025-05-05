“نسي مفتاح الشقة عندها”.. زوجة في دعوى خُلع: تحرش بصحبتي

أقامت إيمان، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بإنهاء العلاقة الزوجية، عقب واقعة وصفتها بأنها القشة التي قصمت ظهر البعير، وذلك بعد سنوات من الخلافات والإهمال من جانب زوجها.

وأوضحت الزوجة في أوراق الدعوى أنها متزوجة منذ ثلاث سنوات، عانت خلالها من مشكلات متكررة نتيجة إهمال زوجها الدائم وافتقاده إلى المسؤولية، لكنها ظلت تتحمل من أجل الحفاظ على بيتها، حتى وقعت الحادثة الأخيرة التي دفعتها لاتخاذ قرارها النهائي.

وأشارت إلى أن زوجها توجه إلى منزل صديقتها المقربة لتسليمها غرض يخصها، ثم عاد وأخبرها بأنه نسي مفتاح الشقة هناك، وهو ما أثار شكوكها، وازدادت دهشتها عندما تلقت اتصالًا من صديقتها تبدي فيه استياءها من تصرفات الزوج.

وأضافت أنها اكتشفت من صديقتها أن زوجها تصرف بطريقة غير لائقة، وحاول التحرش بها، مما اضطره إلى مغادرة المكان مسرعا، وترك المفتاح خلفه.

وعقب رفض الزوج الطلاق وديا، قررت اللجوء إلى القضاء ورفعت دعوى خلع حملت رقم 974 لسنة 2025، ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة حتى الآن.

صدى البلد