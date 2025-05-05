سيرين عبد النور بإطلالة حمراء من Max Mara تجمع بين الكلاسيكية والعصرية – صورة

في ظهور جديد خطف الأنظار، اختارت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور طقماً أنيقاً باللون الأحمر من توقيع الدار الإيطالية العريقة “ماكس مارا” Max Mara . الإطلالة تميزت بقصتها الكلاسيكية الأنيقة التي عُرفت بها الدار، لكنها لم تخلُ من لمسة عصرية جريئة أضافتها سيرين بذكاء، من خلال تنسيق كروب توب باللون الأحمر تحت السترة، ما كسر الطابع التقليدي وخلق توازناً لافتاً بين الرصانة والحداثة.

هذا التنسيق الجريء لم يكن مجرد خيار أزياء عابر، بل كان بمثابة رسالة بصرية عن قدرة النجمة على إعادة تعريف الأناقة بأسلوبها الخاص. اللون الأحمر القوي لاقى سيرين بشكل كبير، ومنحها إشراقة لافتة وطابعاً جديداً، فبدت واثقة ومتألقة، متجاوزة حدود الإطلالة الكلاسيكية المعتادة.

ما بين قصّة البدلة الرسمية وأناقة الكروب توب، أكدت سيرين عبد النور مرة أخرى أنها تعرف تماماً كيف توظف الموضة لخدمة شخصيتها، وتثبت أن الجرأة في الأزياء قد تكون مفتاحاً لتميّز الإطلالة، لا سيما حين تقترن بالذوق الرفيع.

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