منة شلبي تثير الجدل في جنازة زوج كارول سماحة

أثارت الفنانة منة شلبي حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في جنازة المنتج وليد مصطفى زوج الفنان كارول سماحة وهي تحاول التخفي عن أعين الحاضرين ورجال الصحافة، حيث ظهرت وهي ترتدي قبعة تغطي بها وجهها ونظارة شمسية كبيرة، وذلك حتى لا تلتقطها عدسات المصورين.

وتساءل عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا عن السبب الذي دفع منة لهذا الفعل؛ رغم أن كل الحاضرين في الجنازة لم يداروا وجوههم عن الكاميرات.

كانت منة شلبي قد نشرت مؤخراً، عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” شهادة تفيد بحصولها على جائزة أفضل ممثلة دور أوّل عن فيلم “الهوى سلطان”، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ51 من “مهرجان جمعية الفيلم”، التي أُقيمت في مركز الإبداع الفني في دار الأوبرا المصرية، وسط حضور لافت لنجوم السينما وصنّاعها.

وعلّقت منة على الشهادة معبّرةً عن سعادتها الكبيرة بهذه الجائزة، ووصفتها بأنها تحمل قيمة خاصة في مسيرتها الفنية، مشيدةً بمكانة “مهرجان جمعية الفيلم” في الوسط السينمائي، بالقول: “جائزة غالية أوي على قلبي… شكراً جمعية الفيلم”.

وكان عرض فيلم “الهوى سلطان” في دور السينما قد بدأ مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، وحقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً بإيرادات بلغت 28 مليون جنيه.

ويشارك في بطولة الفيلم، الى جانب منة شلبي، كلٌ من: أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة…، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، في أولى تجاربها في الإخراج الروائي الطويل.

وتدور أحداث الفيلم حول علاقة صداقة قديمة بين “سارة” و”علي” تعود الى أيام الدراسة، وقد توطدت مع مرور السنين، وتحولت الى علاقة يصعب الانفصال فيها رغم محاولات الطرفين. وفي النهاية، يعترف كل منهما بمشاعره تجاه الآخر ويتّخذان قراراً بالارتباط.

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