مصرف المزارع التجاري بالمناقل يدشّن تطبيق (مصرفك)

دشّن المدير التنفيذي لمحلية المناقل، الأستاذ عثمان يوسف أحمد الحاج بمقر مصرف المزارع التجاري، خدمة تطبيق (مصرفك) الإلكتروني، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي في الخدمات المصرفية.

وخلال مراسم التدشين، قدّم مدير المصرف، الأستاذ أسامة مصطفى عبد المجيد، عرضًا توثيقيًا استعرض فيه تاريخ البنك ومراحل تطوره، إلى جانب المساهمين الرئيسيين، وإسهاماتهم في مجالات التعاونيات، والتأمين، وزراعة القطن.

كما أشار إلى حصول المصرف على جائزة التميز الاجتماعي لعدة أعوام، تقديرًا لالتزامه بالاحترافية والدقة ومواكبة التطورات التكنولوجية.

وأوضح عبد المجيد أن تطبيق (مصرفك) يقدّم حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية، تشمل التحويل بين الحسابات، والربط الشبكي مع التطبيقات المصرفية الأخرى، بالإضافة إلى التكامل مع أنظمة الجمارك والدفع الإلكتروني الحكومي.

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي للمحلية بهذه الخطوة النوعية، معتبرًا إياها امتدادًا لمسار التحول الرقمي الذي يشهده العالم في القطاع المصرفي.