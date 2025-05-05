اقتصاد وأعمال
وزير الطاقة والنفط يبشر مواطني القضارف بامداد مصادر المياه بالطاقة الشمسية
بشر وزير الطاقة والنفط د.محي الدين نعيم محمد سعيد مواطني ولاية القضارف بمد مصادر المياه بالطاقة الشمسية حتى ينعم انسان الولاية بامداد مائي مستقر .
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الأحد والي ولاية القضارف الفريق ركن محمد أحمد حسن وبحث اللقاء إمداد محطة مياه الشوك بالطاقة الشمسية ومحطة مياه (38) إعادة الضخ بالطاقة الشمسية كما تناول اللقاء أهمية مشروعات الطاقات المتجددة لاسيما في مثل هذه الظروف .
وثمن والي القضارف الفريق ركن محمد أحمد حسن جهود وزارة الطاقة والنفط بدعم الخدمات المجتمعية لاسيما التزامها المسبق تجاه الحلول الجذرية لحل مشكلة مياه القضارف بالاضافة إلي إمداد القرى التي لم تشملها الشبكة القومية للكهرباء بالطاقات المتجدده وعلى رأسها الطاقة الشمسية.
سونا