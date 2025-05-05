وزير الطاقة والنفط يبشر مواطني القضارف بامداد مصادر المياه بالطاقة الشمسية

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الأحد والي ولاية القضارف الفريق ركن محمد أحمد حسن وبحث اللقاء إمداد محطة مياه الشوك بالطاقة الشمسية ومحطة مياه (38) إعادة الضخ بالطاقة الشمسية كما تناول اللقاء أهمية مشروعات الطاقات المتجددة لاسيما في مثل هذه الظروف .