سحب قرعة كأس العرب ومونديال الناشئين 24 مايو

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بالتنسيق مع اتحاد الكرة موعد سحب قرعة بطولتي كأس العرب 2025، وكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المقرر إقامتهما في الدوحة نهاية هذا العام، حيث ستستضيف عاصمة الرياضة فعاليات القرعة يوم السبت 24 مايو الجاري على هامش إقامة نهائي بطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم في نسختها الـ 53، ومن المنتظر أن يحتضن فندق فيرمونت هذا الحدث الكروي الكبير والمميز، ومن المتوقع ان يقام حفل سحب قرعة البطولتين على مدار ساعتين كاملتين من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الثالثة عصرا، بحضور ممثلي 16 منتخبا عربيا معنيا بالمشاركة في بطولة كأس العرب، كما سيتواجد ممثل 48 منتخبنا عالميا مشاركا في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

ومن المقرر ان تنطلق بطولة كأس العرب في الأول من ديسمبر وتختتم يوم 18 من نفس الشهر، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للدولة، في حين تقام بطولة كأس العالم تحت 17 سنة خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر من 2025، ويشارك في بطولة كأس العرب 16 منتخبا عربيا، وتستعد عاصمة الرياضة لإحتضان النسخة الثانية على التوالي، بعد أن حققت استضافة مبهرة للحدث الرياضي المرموق عام 2021، وتوج بلقبها المنتخب الجزائري.. ومع زيادة الجوائز المالية المقدمة للفائزين، ستحظى النسخة القادمة من المونديال العربي بأهمية كبيرة ومشاركة عربية واسعة، تؤكد ان المنافسات ستكون مثيرة للغاية، فوق المستطيل الأخضر وفي المدرجات، ويتصدر المنتخب العراقي السجل الذهبي للبطولة كأكثر منتخب تتويجًا بلقب كأس العرب برصيد 4 ألقاب، وخلفه السعودية بلقبين، ولقب وحيد لكل من مصر، الجزائر، تونس والمغرب.

وتشهد بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة والتي يحمل لقبها المنتخب الألماني في النسخة الأخيرة بعد فوزه على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح (4-3)، مشاركة موسعة للعديد من المنتخبات العربية، يتقدمها العنابي مستضيف المنافسات، إلى جانب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجميعها من القارة الصفراء الآسيوية، يضاف إليها مصر والمغرب وتونس من القارة الأفريقية.

الشرق القطرية