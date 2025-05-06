«هوس».. مسلسل رعب كويتي بمعايير عالمية

عقب النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «وحوش» الذي عرض رمضان الماضي، تعود منصة «شاشا» لتقديم عمل جديد ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب والغموض كأول مسلسل من هذه النوعية يقدم بمعايير «عالمية» في الكويت على مستوى التقنيات الحديثة المستخدمة في التصوير لكي تناسب أجواء الحلقات التي يغلب عليها أجواء الإثارة والتشويق والغموض إلى جانب الرعب، وتم في هذا الجانب الاستعانة بفريق عمل أجنبي لتنفيذها.

العمل يحمل عنوان «هوس» ويتكون من أربع حلقات ويتم تصويره حاليا في جزيرة فيلكا تحت قيادة المخرج اللبناني سعيد الماروق عقب نجاحه الكبير في حكايتي «وحش أمينة» و«وحش البنوك». وتدور أحداث «هوس»، المتوقع عرضه قريبا عبر منصتي «شاشا» و«نتفليكس» وحسبما علمنا ستتم ترجمته ودبلجته إلى أكثر من لغة بهدف وصوله إى الجمهور في جميع أنحاء العالم، حول فكرة أن يقع الإنسان أسير تصورات وهمية يفرضها عليه عقله الباطن من خلال جد يعاني من مرض الوهم وهو مرض نفسي يجعله سيئ الظن بالآخرين ويتوهم أشياء غريبة بأن الناس تريد قتله أو يراقبوه في كل مكان يذهب إليه وهكذا، وينقل الجد هذا الوهم إلى شقيقه الذي يتمكن الوهم منه بشكل كبير، ويحاول ابنه بمساعدة عمه علاجه من تلك الحالة المرضية، كما تشهد أحداث المسلسل علاقات رومانسية وإنسانية جميلة.

جدير بالذكر أن مسلسل «هوس» يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الخليج والكويت، منهم: هيا عبدالسلام، يعقوب الفرحان، ليلى عبدالله، إبراهيم الحربي، حسين المنصور، هدى الخطيب، حسين الحداد، رهف العنزي، وعبدالله البلوشي، وآخرون.

الأنباء الكويتية