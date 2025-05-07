اقتصاد وأعمال
“محفظة تمويلية عبر مصرف التنمية الصناعية”.. الصناعة تؤكد دعمها اللامحدود لقطاع صناعة الدواء
اعربت وزيرة الصناعة محاسن على يعقوب عن دعمها اللامحدود لقطاع صناعة الدواء وامنت على اهميته باعتباره من الصناعات الاستراتيجية التي لها تأثير بالغ على الأمن الصحي والاقتصادي للبلاد ، مشيرة الى الخطوات الجادة والتدابير التى اتخذتها لتسريع العمل بقطاع الادوية .
جاء ذلك خلال اجتماعها الثلاثاء مع ممثلي غرفة صانعي الادوية بحضور السيد الدكتور عبد الرحمن ضرار مدير عام مصرف التنمية الصناعية .
من جانبه استعرض مامون جمال عن غرفة صانعي الادوية الاضرار المباشرة و الغير مباشرة التي لحقت بالمصانع الوطنية جراء الحرب كما قدم مجموعة من المطالب الى السيدة الوزيرة لتعين المصانع في اعادة الانتاج في اقرب فترة ممكنة .
الى ذلك تقدم مدير بنك التنمية الصناعية بمقترح يرفع الى محافظ بنك السودان و وزير المالية وكل الجهات ذات الصلة بعمل محفظة تمويلية عبر مصرف التنمية الصناعية وفق شروط محددة على ان يتم التشاور مع تلك الجهات في كيفية ادارة المحفظة .
وفي الختام اتفقت الوزيرة مع ممثلي غرفة الأدوية على مواصلة اللقاءات ومتابعة سير العمل مؤكدة أنها شكلت لجنة لزيارة المناطق الصناعية في ولايات الخرطوم والجزيرة لبحث المطلوبات العاجلة من أجل عودة المصانع لدائرة الإنتاج وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة .
سونا