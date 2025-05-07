تكريم عادل إمام | تفاصيل الدورة الخامسة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون

يستعد المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، لإطلاق دورته الخامسة والتي تنطلق في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2025 في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، مع توسع لافت هذا العام يشمل ولاية تينيسي.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز حضور الثقافة والفنون المصرية والعربية والأفريقية في المجتمع الأمريكي، إلى جانب نشر الثقافة السينمائية وتسليط الضوء على التجارب السينمائية المتنوعة من مختلف أنحاء العالم، من خلال مسابقات في أقسام متعددة تشمل: الروائي الطويل والقصير، الأفلام التسجيلية، سينما التحريك، أفلام الموبايل، ومشاريع الطلبة.

تأسس المهرجان في عام 2021 ويُقام سنويًا في شهر نوفمبر بمشاركة أكثر من 110 دولة، حيث تتنوع المشاركات بين الأعمال الفنية المختلفة التي يتم تقديمها عبر أقسام المهرجان الرسمية.

وتتضمن الفعاليات:

المسابقات الرسمية التي تستهدف دعم المواهب الشابة وتوفير بيئة خصبة للإبداع والتعاون.

قسم بانوراما السينما العالمية الذي يعرض مزيجًا من الأفلام الكلاسيكية والحديثة من السينما المصرية والعربية والأفريقية والآسيوية والأوروبية واللاتينية والأمريكية.

قسم لمسة وفاء لتكريم الشخصيات السينمائية الراحلة التي أثرت الساحة الفنية.

قسم ماستر كلاس والورش التدريبية التي تُعقد حضورياً أو افتراضياً، لدعم الفنانين وتنمية مهاراتهم.

قسم الصور والفنون، الذي يقدم عروضاً وثائقية وتاريخية لتطور السينما.

تحمل الدورة الخامسة شعار “السينما للإنسانية”، وتُكرّس لتكريم النجم عادل إمام، الذي يُعد أسطورة السينما المصرية والعربية.

ومن المقرر عرض عدد من أبرز أعماله ضمن أسبوع أفلام الزعيم، ومن بينها: طيور الظلام، الإرهابي، الغول، المنسي، الإرهاب والكباب، الإنسان يعيش مرة واحدة، الأفوكاتو.

تشهد هذه الدورة استحداث مجموعة من الجوائز الجديدة، من بينها:

جائزة الاستنارة، وتُمنح لرجال الدين الداعمين لقيم التسامح والإنسانية.

جائزة الريادة الفنية، وتُمنح للفنانين أصحاب الأثر الإنساني، وقد وقع الاختيار هذا العام على النجم فريد شوقي والنجمة كريمة مختار.

جائزة الإبداع الموسيقي، التي تكرّم كبار واضعي الموسيقى التصويرية ومن بينهم عمر خيرت، ياسر عبد الرحمن، مودي الإمام، راجح داوود، وهاني شنودة.

كما سيشهد المهرجان تكريمًا خاصًا لنجوم هوليوود من أصول عربية، إضافة إلى حضور عدد من العلماء كضيوف شرف، تأكيدًا على دمج الفن بالعلم كإحدى ركائز المهرجان.

يُقام المهرجان تحت مظلة الأكاديمية المصرية الأمريكية للآداب والفنون والعلوم الإنسانية، التي تأسست عام 2020، وأسست بدورها نادي السينما المصري الأمريكي والرابطة الدولية لصناع الأفلام. وتسعى الأكاديمية إلى دعم الفنون والثقافة من خلال:

إصدار مجلة فنية متخصصة باللغتين العربية والإنجليزية.

تنظيم ورش فنية متنوعة في التمثيل والإخراج والتصوير والسيناريو.

تقديم ندوات فنية واجتماعية.

إجراء دراسات متخصصة في السينما.

التعاون مع المكتبات والأكاديميات العالمية.

الاحتفال بالمناسبات العالمية مثل يوم المرأة، ويوم الصحافة، ويوم أصحاب الهمم.

ويمثل المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون منصة فريدة لتبادل الثقافات وتعزيز الحوار بين الشعوب. فهو ليس فقط مهرجانًا سينمائيًا، بل مناسبة ثقافية وإنسانية تتجسد فيها قيم التسامح والتنوع والابتكار، عبر مشاركة واسعة من الفنانين والمبدعين من مختلف قارات العالم.

صدى البلد