مفيدة شيحة: التنمر على مي عز الدين أمر مؤسف للغاية – فيديو

تناولت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، التنمر الذي تعرضت له الفنانة مي عز الدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشال ميديا.

وخلال الفقرة، علقت الإعلامية مفيدة شيحة، قائلة: “للأسف، في بعض الحالات نجد تنمرًا على مي عز الدين رغم الظرف الصعب الذي تمر بها، فهناك أشخاص لا يتوقفون عن إطلاق التعليقات السخيفة، وهو أمر مؤسف للغاية”.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن الفنانة مي عز الدين اختارت مواجهة هذه المرحلة الصعبة بالتواصل مع جمهورها عبر “لايف” على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذا كان بمثابة متنفس ووسيلة للفضفضة وتلقي الدعم النفسي، قائلة: “مي لجأت للجمهور لكي تستمد منهم القوة بكلماتهم الإيجابية والداعمة، وهو ما يعكس العلاقة القوية التي تربطها بجمهورها”.

صدى البلد