هيفاء وهبي فنانة “صناعي” وفريد شوقي كان بيخاف من الضلمة !!

قال الماكيير محمد عشوب، أن عمله مع الزعيم عادل إمام وغيره من النجوم والرؤساء لم يكن متوقع في مخيلته، موضحاً أن أول فيلم قام عمرو الشريف بتصويره هو “المماليك” بعد تصويره فيلم “لورانس العرب”.

وتابع محمد عشوب، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، أنه أول من أسس مهنة المكياج في السينما، وهو أول شخص يشترط كتابة اسمه لوحده على تتر الأفلام وأن الصحافة هي من برزت اسمه وأصبح شخص ملفت لجميع الأنظار.

وأوضح محمد عشوب، أنه غير من شكل عادل إمام بالمكياج في فيلم “عصابة حمادة وتوتو”، وهناك فرق كبير بين فنانات الزمن الجميل وفنانات الجيل الحالي، وذلك مثال هند رستم ونادية لطفي وشادية في أعمالهم، وهيفاء وهبي لم تسير على طريقة هند رستم مثلما يقال بل هي “صناعي”، وذلك على حد وصفه.

واختتم محمد عشوب حديثه أن الفنانين الراحلين فريد شوقي ومحمود المليجي من أطيب نجوم الوسط الفني وكانا يخفان من الظلام وحياتهم مثل حياة الأطفال.

يذكر أن برنامج “تفاصيل” الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، أحد أبرز البرامج الحوارية الاجتماعية على قناة صدى البلد2 ، حيث يستضيف نخبة من نجوم الفن والمفكرين والعلماء لمناقشة قضايا الساعة برؤية تحليلية عميقة، ويذاع الأحد والاثنين والأربعاء من كل أسبوع على قناة صدى البلد 2 في تمام الثامنة مساء.

بوابة روز اليوسف