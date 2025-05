حكاية مدينة دمروها بالقنابل وانتصرت بصمود شعبها

▪️لا تنكسر إرادتكم حتى لو صارت المدن كلها تراب

نزلت الحكومة البريطانية لتعمل في الملاجئ وتنير الظلمة بقناديل الزيت والإرادة الغلابة،،،، كانت المدنية تحترق والأرض من تحتها ترتج و الشواظ والحمم تجلد ظهر المدينة بسياط من نار ورائحة الجثث تفوح من الشوارع والأزقة الغارقة في الخوف والرعب ،،،،في ليلة واحدة مائة الف قنبلة و اكثر من ثلاثين الف قتيل تعطلت المستشفيات و تكدس الجرحى في الملاجئ

▪️تلك هي لندن مدينة الأحلام في ذلك الزمان هاجر اليها شعوب العالم من كل صوب من اجل حياة افضل فهي تاج الإمبراطورية العظمى و واسطة عقدها الكولونيالي الذي لاتغيب الشمس عنه في ذلك الزمان

▪️دخلت في الحرب العالمية الثانية مجبرة بسبب تمدد الألمان شرق وغرب القارة العجوز وتهديدها لشواطيء البحار وخوف المدينة ان تعبر جحافل الألمان المفترسة بحر المانش

▪️كانت تلك بعض ملامح الهجوم الجوي الألماني الذي اريد منه ان يكسر إرادة البريطانيين ويمرّغ انفوهم في تراب الخوف والهزيمة

▪️خلال حملة “البلتز” تلك استخدم سلاح الجو الألماني مجموعة متنوعة من القنابل، وكان حجمها وكميتها ضخمة بهدف إحداث دمار واسع النطاق في لندن والمدن البريطانية

▪️في الليلة الاولى من الهجوم على لندن أُلقي أكثر من 300 طن من القنابل كانت بعض القنابل يزيد وزنها اكثر من ٥٠٠ كيلوجرام تساوي ما تحمله خمسمائة مسيرة صينية بالإضافة للقنابل صغيرة الوزن والتي كانت مخصصة لاشعال الحرائق في المباني كذلك القنابل الزمنية التي تنفجر بعد مدة لمنع عمليات الانقاذ و في إحدى أكثر الليالي تدميراً أُلقيت أكثر من 100,000 قنبلة حارقة على لندن

▪️شمل القصف مناطق سكنية و موانئ و مصانع، ومحطات سكك حديد، بهدف تحطيم الروح المعنوية البريطانية وكسر القدرة الصناعية قُتل حوالي 43,000 مدني بريطاني خلال حملة (البلتز) وأكثر من نصفهم في لندن ،دُمر حوالي مليون منزل في لندن، وتضررت البنية التحتية الحيوية بشكل كبير رغم ذلك، لم تؤدِ الحملة إلى استسلام بريطانيا، بل زادت من تماسكها الداخلي واصبحت من ملاحم التاريخ كان جمال عبد الناصر كثيرا ما يستشهد في خطبه بتلك المأثرة التاريخية وصمود الشعب البريطاني ليدعو شعبه للصمود

▪️أصيبت المكاتب الحكومية ومقرات الوزارات بعدة ضربات مباشرة مع ذلك، استمرت الحكومة البريطانية في عملها من الملاجئ والمراكز البديلة بقيادة ونستون تشرشل.

▪️رغم كل ذلك، حافظت بريطانيا على تماسكها، وكان للصمود الشعبي والحكومي دور كبير في فشل الحملة الألمانية و كان الشعار الذي ردده الشعب والموت يطبق على لندن من فوقها ومن تحتها كن هادئا واستمر في حياتك

Keep calm and carry on

الحكومة البريطانية واصلت عملها في الملاجئ والشعب وقف يؤازرها

▪️ونحن الان نواجه نفس التحديات فهل فشلت حيلة العدو الجديدة ام نجحت ؟

🖍️إذا كان الهدف التفاوض مع العدو فالتفاوض اليوم ابعد من كل وقت مضى ومع كل مبنى يهدم او حريق يشتعل تشتعل نيران القلوب وتزيد الرغبة في الثأر وتنعدم في المساكنة ،،يصبح البون شاسعاً وتتسع فجوة الكراهية والبغض ويطول زمان الغيبة

🖍️وإذا كان الهدف اعادة النخب المتحالفة مع المليشيا فهذه الأفعال الآثمة التي تنغرز في الذاكرة الوطنية كخنجر عميق النصل ينزف في القلب إلى الأبد تدكاراً من الدم لكل جيل قادم

🖍️وإذا كان الهدف كسر إرادة الشعب الذي هزم عشرة دول مع كل اعوانها من المرتزقة والانكشارية واللصوص والطوابير الشامتة فلقد اثبت الشعب ان ارادته يصقلها لهيب الحرب وأنه كما يتغنى في تراثه (فارس محاص )و (فضلة سيف ) و (جنى نقارة) والنمر البعدل الصف محل مايميل والكاتال في الخلا وعقبال كريم في البيت

▪️الانتصار الذي حققناه في الميدان نحققه الان في الوجدان فلا تستطيع مسيرات العالم كله ان تهتك هذا النسيج المتماسك او تفت من عضد هذا الشعب



د كرار التهامي