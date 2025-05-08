أصالة تلفت الأنظار بتفاصيل فستانها الأخضر – صورة

تألقت الفنانة أصالة نصري أخيراً بإطلالة خطفت الأنظار، حيث ارتدت فستاناً باللون الأخضر العميق من توقيع المصمّم نيكولا جبران، حمل بصماته المميزة التي تجمع بين الجرأة والذوق الرفيع. الفستان تميز بتفاصيل دقيقة وصنعة متقنة جعلت من الإطلالة لوحة فنية متكاملة، توازن فيها الإبداع مع الرقي، ليبرز مرة أخرى أسلوب أصالة المتفرد في اختيار أزيائها.

اختارت أصالة تصميماً غنياً يدمج بين الطبقات والقوامات المختلفة؛ فقد أتى الجزء العلوي من الفستان بتكوين مزدوج، حيث ظهرت طبقة أولى مطرّزة بعناية فنية عالية، وغطّتها طبقة ثانية من القماش الحريري الأخضر الذي أضفى لمسة من الغموض والفخامة. الأكمام الشفّافة، المصنوعة من الشيفون الرقيق، أضافت بعداً ناعماً الى الإطلالة، ومنحتها لمسة أنثوية ساحرة بانسيابها الهادئ مع الحركة.

من جهة القَصّة، تميز الفستان بخصر مشدود بحزام مرصّع يعكس البذخ ويُبرز قوام أصالة، بينما انسدلت التنورة بأسلوب يدمج بين السلاسة والاتساع المدروس، مما منح الإطلالة مرونة وأناقة مع كل خطوة. الأقمشة المختارة والألوان المتناغمة قدّمت صورة فنية راقية تؤكد براعة المصمّم وتناسق اختيارات الفنانة.

أما الجانب الجمالي في إطلالات أصالة فلم يكن أقل تأثيراً، بحيث اختارت تسريحة شعر جانبية بتموجات ناعمة مستوحاة من الطراز الكلاسيكي، عززت الطابع الدرامي الراقي للإطلالة. وجمع المكياج بين الإشراق والدقة، من خلال ألوان برونزية دافئة وتحديد قوي للشفتين بلون أحمر جريء، مما منح وجهها الإشراقة والجاذبية.

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