«عثمان في الفاتيكان» ضمن 11 فيلماً بجدَّة

تتواصل عروض مهرجان «أيام الفيلم الوثائقي» بنسخته الثالثة، في «سينما حي» بجدَّة، بتنظيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بالتعاون مع «حي جميل» للعروض السينمائيَّة،يعرض المهرجان 11 عرضًا استثنائيًّا منها 5 أفلام سعودية وثائقية هي:

فيلم «عثمان في الفاتيكان» والذي يستعرض قصَّة الفنَّان التشكيلي السعودي عثمان الخزيم ورحلته الفنيَّة الفريدة التي انطلقت من الخرج وصولًا إلى الفاتيكان بإيطاليا والفيلم إخراج ياسر بن غانم، وفيلم «عندما يشع الضوء» للمخرج ريان البشري ويستعرض رحلة الأمير فيصل بن عبدالله الملهمة وجهوده في تأسيس مؤسسة «ليان الثقافيَّة»، وتلتقط عدسة المخرج محمد أوس في فيلم «الروشان»، القصص المذهلة خلف القطع الخشبيَّة المُذهلة، وأسرار صناعتها واستخداماتها.ويقدِّم المخرج سعيد طحيطح فيلم «ذاكرة عسير»، ويتتبع فيلم «كيموكازي» للمخرج عبدالرحمن بتاوي، حياة الفنَّان الجرافيتي السعودي «كيمو».

جريدة المدينة