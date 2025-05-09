“ألو.. أيوه يا صباح مالك بتضحكي”.. سامح حسين يشارك في تريند سيكا بالتيك توك .. شاهد

شارك الفنان سامح حسين في ترند «تيك توك»، الذي انتشر مؤخرًا، حول شخصية «سيكا»، والتي قدّمها في فيلم «قصة الحي الشعبي»، والذي عرض عام 2006.

ونشر سامح حسين الفيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، وظهر وهو ممسك بهاتف ويقلد شخصية «سيكا»، حيث قال: «ألو.. أيوه يا صباح مالك بتضحكي ليه ضحكيني؟.. إيه بتعيطي.. طب بتعيطي ليه عيطيني!».

وتفاعل جمهور ومتابعو الفنان سامح حسين مع الفيديو الذي نشره، وأشادوا بعفويته، واستعادوا ذكرياتهم مع الفيلم.

قام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكريم الفنان سامح حسين، خلال مشاركته في فعاليات “صالون القادة الثقافي – الملتقى الحواري لبناء الوعي”، الذي نظمه معهد إعداد القادة بمشاركة طلابية وفنية واسعة.

صدى البلد